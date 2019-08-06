ABD ile barış görüşmeleri yapan Taliban'dan Afgan seçimlerine yönelik tehdit

ABD ile barış görüşmeleri yapan Taliban'dan Afgan seçimlerine yönelik tehdit

Amerika Birleşik Devletleri ile barış görüşmeleri yürüten Taliban, Afganistan'da eylülde düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı saldırı tehditlerinde bulundu

06.08.2019 23:09
ABD ile barış görüşmeleri yapan Taliban'dan Afgan seçimlerine yönelik tehdit

Amerika Birleşik Devletleri ile barış görüşmeleri yürüten Taliban, Afganistan'da eylülde düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı saldırı tehditlerinde bulundu.

Seçimlerin sahte olduğunu öne süren Taliban üyesi militanlar, halka boykot çağrısında bulunarak, "Potansiyel hedef haline gelebilecek kalabalıklardan ve mitinglerden uzak durun." açıklamasını yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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