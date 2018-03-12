ABD ile AB Ticaret Bariyerlerini Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle ticaret bariyerlerini gidermek için görüşmelerde bulunacağını bildirdi.

Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin ülkesine uyguladığı gümrük tarifeleri ve diğer ticaret bariyerlerini bertaraf etmek amacıyla görüşmeler yapılacağını açıkladı.

AB'nin ticaret bariyerlerinin adil olmadığını savunan Trump, "Ticaret Bakanı Wilbur Ross, AB temsilcileriyle ABD'ye karşı kullandıkları yüksek tarifeleri ve bariyerleri kaldırmak konusunda görüşecek. Çiftçilerimize ve imalatçılarımıza adil değiller." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın söz konusu açıklaması, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük tarifesi uygulanmasına yönelik kararının birkaç gün ardından geldi.

Geçen hafta perşembe günü resmiyet kazanan gümrük tarifelerinin en az 15 gün yürürlüğe girmeyeceğini bildiren Trump, "ABD, spesifik ülkelerle, ürünlerinin artık ulusal güvenliğimizi tehdit etmediği konusunda anlaşabilmek şartıyla gümrük tarifelerini değiştirmeye ve kaldırmaya açık kalmayı sürdürecek." ifadelerini kullanmıştı.