ABD ile AB'den Çin'e karşı ortak diyalog mekanizması
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ABD ile AB'den Çin'e karşı ortak diyalog mekanizması

24.10.2020 03:03 | Son Güncelleme: 24.10.2020 03:06
ABD ile AB'den Çin'e karşı ortak diyalog mekanizması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin ile ilgili meselelerin daha yakından takip edilmesini ve bu konuda ortak politikalar geliştirilmesini öngören bir diyalog sürecinin ilk adımını attı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin ile ilgili meselelerin daha yakından takip edilmesini ve bu konuda ortak politikalar geliştirilmesini öngören bir diyalog sürecinin ilk adımını attı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ile AB Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Pompeo ile Borrell'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, bu iki ismin, Çin ile ilgili tüm konuların ABD ile AB arasında kapsamlı şekilde ve ortak bir zeminde ele alınabilmesi amacıyla yeni bir diyalog sürecini başlattığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ile AB Dış İlişkiler Servisi arasında yürütülecek diyalog zemininde Çin'in insan hakları karnesi, güvenlik ve çoğulculuk gibi konuların kapsamlı şekilde izleneceği ifade edildi.

Açıklamada, Pompeo ile Borrell'in görüşmede, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları da ele aldıkları ve "çatışmaların derhal durdurulması ve ateşkese uyulması" çağrısında bulundukları kaydedildi.

İki ismin ayrıca, Minsk Grubu kapsamında ilgili tarafların bir an önce bir araya gelmesi ve "dış unsurların" bölgedeki çatışmaları artıracak adımlardan uzak durmaları çağrısı yaptıkları belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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