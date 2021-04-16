ABD ile 4 Avrupa ülkesi, Erbil'deki saldırıyı kınadı
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ABD ile 4 Avrupa ülkesi, Erbil'deki saldırıyı kınadı

ABD ile 4 Avrupa ülkesi, Erbil'deki saldırıyı kınadı
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve ABD, Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

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Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve ABD, Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

Bu ülkelerin dışişleri bakanlığı sözcülerince yapılan ortak yazılı açıklamada, saldırının şiddetle kınandığı ve Irak hükümetinin yürüttüğü soruşturmaya destek sağlayacakları belirtildi.

Açıklamada, "ABD ve koalisyon personeline ve tesislerine yapılan saldırılara müsamaha gösterilmeyeceğini tek bir sesle teyit ediyoruz ve DEAŞ ile mücadeleyi sürdürme kararlılığımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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