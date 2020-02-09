ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde enerjinin rolü artacak

09.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:16

Atlantik Konseyi Türkiye Temsilcisi ve İcra Direktörü Defne Sadıklar Arslan, Türkiye-ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefinin gerçekleştirilmesinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), yenilenebilir enerji ve petrokimya sektörleriyle altyapı yatırımlarının potansiyel vadettiğini belirtti.

Arslan, AA muhabirine, Türkiye ve ABD'nin bazı konularda görüş ayrılıkları olduğunu ve bu durumun karşılıklı güveni etkilediğini söyledi.

Özellikle son dönemde gündeme gelen hassas konulara rağmen ticaret ve yatırımları her iki ülkenin de önemsediğini dile getiren Arslan, "Bu yüzden, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross geçen yıl sonunda ticari ilişkilerde vites yükseltmek için Türkiye'de 5 gün geçirdi. İki ülkenin liderlerinin koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi söz konusu ve ben özel sektörün bu konuda harekete geçmeye hazır olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Arslan, Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin uzun dönemli, tutarlı ve doğru bir stratejiyle yakalanabileceğini ve Ticaret Bakanlığının bu konuda bir rapor hazırladığını aktardı.

Geçen yıl Türkiye'nin ABD'ye gerçekleştirdiği ihracatın 8,1 milyar dolar olduğunu kaydeden Arslan, bu rakamın 2011'deki 4,6 milyar dolarlık ihracata kıyasla neredeyse 2 kat arttığını vurguladı.

Arslan, ikili ticaret hacminin ise 2019'da 19,3 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu rakamın 5 kat daha artması gerekiyor ki 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılsın. Bu hedefi gerçekleştirmek için, ABD destekleyici bir ticaret mekanizması açıklayabilir ve Türk özel sektörü de ABD piyasasına girmek için neler yapılması gerektiğine odaklanabilir. Ayrıca, ABD LNG'si yakın dönemde ikili ticarette kilit bir rol oynayabilir. ABD'nin Avrupa'ya LNG ihracatında Türkiye, İspanya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Bu kapsamda, ikili ticaretin artırılması için LNG, yenilenebilir enerji ve petrokimya sektörleriyle altyapı yatırımlarının potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Atlantik Konseyi Türkiye olarak bu yıl ekonomik ve ikili ilişkileri desteklemek amacıyla bir program başlatacağız. LNG ve yenilenebilir enerji, bu programın temel unsurlarından olacak."

İş birliği ve yatırım fırsatları görüşülecek

Türkiye'nin, bölgesel yenilenebilir enerji merkezi olma konusunda da büyük bir potansiyeli bulunduğunu dile getiren Arslan, bu kapsamda yenilenebilir enerji sektöründeki bölgesel gelişmelerin ele alınacağı bir konferans düzenleyeceklerini ifade etti.

Arslan, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim sponsoru olduğu ve Atlantik Konseyi Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) ev sahipliğinde düzenlenecek "Yenilenebilir Enerji Görünümü Konferansı: Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar ve Batı Balkanlar'da Finansman, Yatırım, Yasal Düzenlemeler ve Yeni Teknolojiler" başlıklı toplantının, 13 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplantıya 9 ülkeden bakan, bakan yardımcısı ve üst düzey yetkililerin yanı sıra 29 uluslararası enerji şirketinin tepe yöneticilerinin katılacağını belirten Arslan, konferansın bölgesel gelişmeleri, iş birliği ve yatırım fırsatlarını görüşmek üzere önemli bir fırsat oluşturacağını kaydetti.

Kaynak: AA