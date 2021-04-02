ABD ilaç şirketi Johnson and Johnson, 12-17 yaş aralığına Kovid-19 aşı denemelerine başladı
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ABD ilaç şirketi Johnson and Johnson, 12-17 yaş aralığına Kovid-19 aşı denemelerine başladı

Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD ilaç şirketi Johnson and Johnson, 12-17 yaş aralığına Kovid-19 aşı denemelerine başladı

ABD merkezli ilaç firması Johnson and Johnson (J&J), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarına 12-17 yaş aralığını da eklediğini duyurdu.

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ABD merkezli ilaç firması Johnson and Johnson (J&J), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarına 12-17 yaş aralığını da eklediğini duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamada, klinik deneylerin faz 2 aşamasında olduğu belirtilerek, Kovid-19 aşılarının önce 16-17 yaş aralığındaki gönüllüler üzerinde deneneceği, daha sonra testlerin 12 yaşa doğru indirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19'un ergenlerde hastalık komplikasyonları kadar eğitim, akıl sağlığı ve sosyal durumları üzerine de derin etkisi olduğuna dikkat çekilerek, "Günlük hayata dönme hedefiyle virüsün yayılmasına karşı mücadeleye yardımcı olmak için her yerde herkes için aşılar geliştirmemiz hayati önem taşıyor." ifadeleri paylaşıldı.

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna da 16 Mart'ta salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arası çocuklarda Kovid-19 aşı çalışmasına başladığını bildirmişti.

ABD Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile yürütülen ortak çalışmada ilk faz klinik denemelerin başladığı, faz 2 ve 3 aşamalarının birleştirilerek iki bölüm halinde 6 bin 750 çocuk üzerinde denemelerin yapılacağı kaydedilmişti.

25 Mart'ta da ABD ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech'le, 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine başlandığını duyurmuştu.

Aşının 1. ve 2. faz denemelerde güvenlik için 10, 20 ve 30 mikrogram halinde 144 katılımcı üzerinde uygulanacağı aktarılan Pfizer/BioNTech açıklamasında, 3. faz denemelerde ise 4 bin 500 kişi üzerinde aşının tolere edilebilirliği ve bağışıklık sistemine tepkisinin test edileceği belirtilmişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan ülkedeki Kovid-19 aşılarından Moderna ile Johnson & Johnson 18 yaş ve üstü, Pfizer/BioNTech aşısı ise 16 yaş ve üstüne uygulanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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