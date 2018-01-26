"Afrin'de İki Koalisyon Askeri Öldü" İddiasına ABD'den Yalanlama

ABD'nin öncülüğündeki DEAŞ'la mücadele koalisyonu sözcüsü Ryan Dillon Afrin'de iki koalisyon askeri öldü iddialarına yanıt verdi. Haberleri yalanlayan Dillon, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG ile ilgili 'partnerimiz' dedi.

"İKİ KOALİSYON ASKERİ ÖLDÜ" İDDİASINI YALANLADI

DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Ryan Dillon, Afrin bölgesinde iki koalisyon askerinin öldüğü yönündeki iddiaları yalanlarken, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG için de "partner" ifadesini kullandı.

SDG İÇİN DE "PARTNERİMİZ" DEDİ

Dillon Twitter'da paylaştığı mesajında "Afrin'de koalisyon mensubu iki askerin öldüğü yanlış bir bilgidir ve tamamen yalandır. DEAŞ karşıtı koalisyon, bölgedeki partneri olan Suriye Demokratik Güçleri'nin, Fırat'ın doğusunda Elbu Kemal yakınlarında kalan DEAŞ militanlarıyla mücadelesini desteklemeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.