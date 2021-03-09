ABD iki İran Devrim Muhafızları sorgucusunu yaptırım listesine aldı
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ABD iki İran Devrim Muhafızları sorgucusunu yaptırım listesine aldı

09.03.2021 23:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 23:38
ABD iki İran Devrim Muhafızları sorgucusunu yaptırım listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ağır insan hakları ihlallerine neden oldukları gerekçesi ile İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) iki sorgu personelini yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ağır insan hakları ihlallerine neden oldukları gerekçesi ile İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) iki sorgu personelini yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Blinken, Cenerve İnsan Hakları Konseyinde İran'ın insan hakları ihlallerine yönelik kaygılarını ifade ettiklerini belirti.

ABD'nin insan hakları ihlallerine karışan kişilerden hesap sorma konusunda kararlı olduğunu ifade eden Blinken, şu bilgileri paylaştı:

"Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusunun sorgucularından Ali Hemmetiyan ve Mesud Safdari'yi İran'da 2019 ve 2020'deki protestolar sırasında gözaltına alınan kişi ve siyasi mahkümlara işkence, zalimce, insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele ve ceza gibi insan hakları ihlallerine karıştıkları gerekçesi ile 2021 Dışişleri Bakanlığı Dış Operasyonlar ve İlgili Program Tahsisat Yasası'nın 7031 (c) bölümü kapsamında yaptırım listesine aldığımı duyuruyorum. Bu kişiler ve birinci dereceden aile bireylerinin ABD'ye girişi yasaktır."

İran'a karşı insan hakları ihlallerinden dolayı yaptırım araçlarını kullanmaya devam edeceklerini belirten Blinken, ABD'nin aynı zamanda bu tür ihlallere karışanlardan hesap sorulması için müttefik ve ortakları ile çalışacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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