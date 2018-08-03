Abd: İki Bakan Yapıcı Bir Görüşme Gerçekleştirdi

– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Singapur'da gerçekleşen ASEAN zirvesinde bir araya geldi ve ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ikili görüşmeye ilişkin açıklamasında "İki bakan yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi" dedi.

Dışişleri Bakanı sözcüsü Heather Nauert açıklamasında şunları söyledi.

"Birçok konu üzerinde konuştular ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler.

"Ülkelerimiz arasındaki sorunların çözümü için çabalamaya devam etmek üzerinde mutabık kaldılar." - İstanbul