ABD, İHA Düşürmesine Karşılık İran'a Siber Saldırı Gerçekleştirdi

Yahoo News, geçtiğimiz perşembe günü ABD'nin "İranlı bir casus grubuna karşı temsili dijital grev" gerçekleştirdiğini bildirdi. Washington Post, The New York Times ve Associated Press, siber saldırının ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylandığına dair ayrıntılı bilgi dahil olmak üzere raporu kendi kaynaklarıyla doğruladı. Aynı gün Trump, İran'ın hedeflerine yönelik hava saldırısını durdurdu.

Saldırıların hedefi, raporlarda birtakım değişiklik göstermekle beraber İran Devrim Muhafızları ile bağlantısı olan veya doğrudan parçası olan bir "istihbarat grubu" idi. Yahoo News'e göre, bu grup bölgedeki ticari gemilere yapılan son saldırılarla bağlantılıydı. Washington Post, saldırının "İran'ın askeri komuta ve kontrol sistemlerini engellediğini" söylerken herhangi bir can kaybına sebebiyet vermediğini açıkladı. New York Times ise İran füze kontrol sistemlerinin de hedeflendiğini bildirdi.

Siber saldırılar, ABD Siber Komutanlığı tarafından başlatılmışken New York Times, bunun birkaç haftadır planlandığını ve İran'ın ABD'nin petrol uçağı gemisine saldırı düzenlemesi ile drone'unu düşürmesine karşılık olarak yapıldığını söyledi.

Bu durum, ABD'nin İran'a karşı siber saldırı düzenlediği ilk vakit değil. Resmi bir bilgi olmasa da İran'ın nükleer varlıklarına saldıran Stuxnet solucanının ABD Hükümeti ile birlikte geliştirildiğine inanılıyor.

İran, siber saldırılara yanıt vermese bile gerginliğin artmaya devam etmesi muhtemel. Zira ABD Başkanı Donald Trump, "pazartesiden itibaren İran'a büyük ek yaptırımlar" koymaya niyetli olduğunu söyledi.