ABD, İdlib'de Kimyasal Silah Kullanılırsa Karşılık Verileceğini Açıkladı

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) eylül ayı dönem başkanlığını üstlenen ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Genel Sekreterlik binasında konseyin çalışmatakvimini açıkladı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İdlib'de olası bir kimyasal saldırı ihtimaline ilişkin, "Kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceğiz. Bu konuda Başkan (Donald Trump) da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal silah kullanılırsa, ABD karşılık verecek demek istedi." dedi.

''KİMYASAL SİLAH KULLANILIRSA KARŞILIK VERİRİZ''

Haley, Rusya'nın hava saldırısı başlattığı Suriye'nin İdlib kentindeEsad rejiminin yeni bir kimyasal silah kullanmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Rusya'nın ve Esad rejiminin kimyasal saldırı konusunda muhaliflerisuçladığını belirten Haley, "Esad, kendi halkının üzerine kimyasal silahla saldırmadan önce her zaman tam olarak bu formülü uyguluyor. Burada, Başkan Trump'ın İran, Rusya ve Esad'a 'oraya gitmeyin, bunu kabul edemeyiz' dediğini görüyorsunuz. Eğer Suriye'yi ele geçirme yoluna devam etmek istiyorlarsa, bunu yapabilirler. Ama kimyasal silah kullanarak değil. Kendi halkına (kimyasal) saldırı yapamazlar ve biz bunu karşılıksız bırakmayız. Suriye'de kimyasal silah kullanılırsa, bunu kimin kullanacağını kesinlikle biz biliyoruz." diye konuştu.

Suriye'de bir trajedinin yaşandığını ve halkın zaten yeterince acı çektiğini dile getiren Haley, burada olası bir kimyasal silah kullanımı konusunugörüşmek üzere cuma günü BMGK'yi toplayacaklarını söyledi.

TRUMP'A GÖNDERME

Haley, "Kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceğiz.Bu konuda Başkan (Donald Trump) da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasalsilah kullanılırsa, ABD karşılık verecek demek istedi." ifadelerini kullandı.

"ABD VE İSRAİL'İ SUÇLAMAK KOLAYLARINA GELİYOR"

Haley'in basın toplantısında Filistin konusu gündeme geldiğindeİsrail'i savunarak suçu Filistin yönetimine atması dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump'la Yüzyılın Anlaşması adı verilen plan üzerindekonuştuklarını belirten Haley, Filistin'i anlaşmaya yanaşmamakla suçladı.

Bölgedeki bazı ülkelerin ve Filistin yönetiminin krizin çözümü içinhiçbir şey yapmadığını iddia eden Haley, "ABD ve İsrail'i suçlamak kolaylarınageliyor." dedi.

Haley, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere YardımKuruluşuna (UNRWA) yaptığı mali desteği kesme kararını değerlendirirken, "ABDFilistinlilere değil, UNRWA'ya yardımları kesti. Arada büyük bir fark var.UNRWA'dan yapısını değiştirmesini isteyeli iki yıl oldu çünkü şu andaFilistinlilere hizmet etmiyor. Bunu böyle devam ettiremezdik." diye konuştu.

Filistin'e kimsenin ABD kadar yardım etmediğini anlatan Haley,"Bölgede başka kimse yardım etmiyor. ABD neden buraya yatırım yapmak zorundaolsun? Kimse bizi yardımları kestiğimiz için suçlayamaz." dedi.