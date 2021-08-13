ABD, iç savaşın son bulmasını teşvik için Etiyopya'ya özel temsilci gönderiyor
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ABD, iç savaşın son bulmasını teşvik için Etiyopya'ya özel temsilci gönderiyor

ABD, iç savaşın son bulmasını teşvik için Etiyopya'ya özel temsilci gönderiyor
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

ABD, iç savaşın büyüdüğü Etiyopya'ya diyalog ve müzakerelerin başlaması için özel temsilci gönderiyor.

ABD, iç savaşın büyüdüğü Etiyopya'ya diyalog ve müzakerelerin başlaması için özel temsilci gönderiyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Twitter'den yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman'ın bu kritik anda Etiyopya'ya gitmesini istediğini belirtti.

Aylardır süren savaşın büyük bir ulusa muazzam bir acı ve bölünme getirdiğini ve bunun daha fazla çatışmayla yatışmayacağını kaydeden Sullivan, tüm taraflara acilen müzakere masasına oturma çağrısı yaptı.

Feltman, 15 Ağustos ila 24 Ağustos'ta Etiyopya, Cibuti ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek üst düzey temsilcilerle bir araya gelecek.

Etiyopya hükümeti, terörist olarak ilan ettiği isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'yle (TPLF) daha önce müzakere masasına oturmayacağını açıklamıştı.

Savaşın yarattığı insani kriz ve çatışmalar sırasında görülen insan hakları ihlallerinden ötürü diplomatik baskı altında olan Addis Ababa hükümetinin bu karardan vazgeçip vazgeçmeyeceği merak ediliyor.

2,1 milyon kişi yerinden oldu

Etiyopya'da federal ordu ile TPLF arasında çıkan savaş, Kasım 2020'den bu yana devam ediyor.

Tigray eyaletindeki çatışmaları Amhara ve Afar eyaletine taşıyan TPLF, ülkenin farklı bölgelerinde hükümetle çatışan silahlı gruplarla da ittifak arayışını sürdürüyor.

Oromo Kurtuluş Cephesi'nden (OLF) ayrılan ve hükümet tarafından "terörist" olarak kabul edilen Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA), bu hafta, TPLF'yle askeri iş birliği yaptığını ve diğer muhalif gruplarla koalisyon kurulması için çalıştıklarını duyurmuştu.

Tigray'da çatışmalar nedeniyle 2 milyon kişi yerinden olurken, TPLF'nin Afar eyaletine yönelik son saldırıları sonrası da yaklaşık 100 bin kişinin göç ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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