ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Çin'in Covid-19'u Kasten Sakladığını İddia Etti!

Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, Çin yönetiminin, Koronavirüs'ün ortaya çıktığını bir süre sakladığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, Çin yönetiminin, Koronavirüs'ün ortaya çıktığını bir süre sakladığını belirtti. Bunun nedeninin ise tibbi stok olduğunu dile getirdi.

Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs oldukça ciddi bir konu haline geldi. Başlarda sadece Çin'de bulunan bu virüs bir anda tüm dünyaya yayıldı. Ülkelerde can kayıplarının artması ile birlikte virüsün nereden veya nasıl ortaya çıktığı da merak konusu oldu.

Konu ile ilgili araştırmalarını sürdüren ABD Bakanı çıktığı televizyon programında virüsün Wuhan'da bir laboratuvar'da üretildiğini söylemişti. Şimdi ise Wuhan'da ortaya çıkan bu virüsün aslında daha önceden ortaya çıktığını; Ancak Çin'in ürün stoğu yapma amacıyla bu hastalığı sakladığı iddia ediliyor.

Çin'in Virüs tehlikesini sakladığı iddia ediliyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili hazırladığı raporda Çin'in Ocak ayından itibaren hastalığı kasıtlı olarak sakladığı belirtildi. Ocak ayından itibaren kısıtlı bir sürede bu virüsün önemsiz bir vaka olarak yansıtıldığını iddia eden ABD Bakanlığı, Çin'in tıbbi ekipman ihracatını yasaklayıp ilgili ticari verileri paylaşmayı da reddettiğini kaydetti.

Aynı zamanda Kovid-19'un bulaşıcılığına dair Dünya Sağlık Örgütü'nü de bilgilendirmediği vurgulanan rapora, "Bu süreçte yapılan tıbbi ekipman ithalatı Ocak ayına ait ithalat ve ihracat verilerindeki anormallikle eşleşmektedir." ifadesi eklendi. ABD'nin elinde tuttuğu birçok delil ile beraber Çin'i suçladığı bariz belli. Ancak delilerin kesinliği belli olmadığından bunlar şimdilik sadece bir iddiadan ibaret. Bakalım Çin yönetimi konu ile alakalı ne açıklama yapacak.