ABD, Husilerin Suudi petrol tesisine saldırısını kınadı
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ABD, Husilerin Suudi petrol tesisine saldırısını kınadı

Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel
ABD, Husilerin Suudi petrol tesisine saldırısını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesindeki petrol tesisine düzenlediği saldırıyı kınadı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesindeki petrol tesisine düzenlediği saldırıyı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, uluslararası topluma katılarak Suudi Arabistan Cazan'daki petrol tesisine yeniden saldırı düzenlenmesini şiddetle kınıyor. Saldırı, Suudi Arabistan ve Yemen Cumhuriyeti'nin ateşkes ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki görüşmelere katılma konusunda kararlı olduklarını duyurmasının ardından geldi." ifadesini kullandı.

Husilerin, bu saldırılarının provokatif olduğunu söyleyen Price, Husilerin bu saldırılarla küresel enerji tedarikini ve sivil halkı tehdit ettiğini belirtti.

Price, taraflara yeniden müzakere masasına dönme ve ateşkese bağlı kalma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından bir yetkili, Cazan'daki Petrol Ürünleri Dağıtım İstasyonunun roket mermisiyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Yetkili, saldırı sonucunda istasyondaki depolardan birinde çıkan yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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