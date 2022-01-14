ABD hükümetinin büyük işletmelere getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğuna Anayasa Mahkemesi engeli - Haberler
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ABD hükümetinin büyük işletmelere getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğuna Anayasa Mahkemesi engeli

ABD hükümetinin büyük işletmelere getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğuna Anayasa Mahkemesi engeli
AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD hükümetinin büyük işletmelerde çalışanlar için aldığı "Kovid-19 aşısı veya test" zorunluluğu kararı, Anayasa Mahkemesi tarafından durduruldu.

NEW ABD hükümetinin büyük işletmelerde çalışanlar için aldığı "Kovid-19 aşısı veya test" zorunluluğu kararı, Anayasa Mahkemesi tarafından durduruldu.

ABD yönetiminin 100 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler için getirdiği "aşı veya test" zorunluluğu Anayasa Mahkemesi engeline takıldı.

80 milyondan fazla insanı etkileyecek bir karara imza atan mahkeme, sağlık çalışanları için getirilen aşı zorunluluğu uygulanmasının devamına izin verdi.

Anayasa Mahkemesi, Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresinin (OSHA) "aşı veya test kuralını en az 100 çalışanı olan ABD işletmelerine dayatmaya çalışarak yetkisini aştığı" sonucuna vardı.

OSHA, aşı zorunluluğunun, 6 ayda 6 bin 500 hayat kurtaracağı ve 250 bin hastaneye yatışı önleyeceği tahmininde bulunmuştu.

ABD Başkanı hayal kırıklığını dile getirdi

ABD Başkanı Joe Biden, "Yüksek Mahkemenin hem bilime hem de hukuka dayanan, büyük işletmelerdeki çalışanlar için sağduyulu hayat kurtarıcı gereklilikleri engellemeyi seçmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Biden, büyük şirketlerin üçte birinin bunu zaten yaptığını belirterek, işletmeleri kendi aşı gerekliliklerini oluşturmaya çağırdı.

Ülkenin en büyük perakende ticaret grubu olan Ulusal Perakende Federasyonu, Yüksek Mahkemenin kararını "işverenler için önemli bir zafer" olarak nitelendirdi.

OSHA'nın aşı zorunluluğu kararı daha önce New Orleans'taki federal temyiz mahkemesi tarafından engellenmiş, Cincinnati'deki bir federal temyiz paneli tarafından ise yürürlüğe girmesine izin verilmişti.

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AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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