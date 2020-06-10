ABD hükümetinden yeni tip koronavirüse karşı 3 aşıya fon desteği
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ABD hükümetinden yeni tip koronavirüse karşı 3 aşıya fon desteği

ABD hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 3 aşı çalışmasına fon sağlayacak ve bu aşılar üzerine çalışmalar yapacak.

ABD hükümetinden yeni tip koronavirüse karşı 3 aşıya fon desteği
10.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:16

ABD hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 3 aşı çalışmasına fon sağlayacak ve bu aşılar üzerine çalışmalar yapacak.

Kovid-19 salgınının etkilediği ülkeler arasında hem ölü hem de vaka sayısı olarak liste başında olan ABD'de, bir taraftan da virüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, CNN'e yaptığı açıklamada, "ABD hükümeti, deney aşamasında olan 3 koronavirüs aşısı için fon sağlayacak ve bu aşılar için kilit araştırmaları yapacak." dedi.

Aşıların on binlerce kişi üzerinde deneneceği 3. fazı Moderna'nın temmuz, Oxford/AstraZeneca'nın ağustos, Johnson & Johnson'ın eylülde yapacağını belirten Fauci, "Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çabaları çok iyi ilerliyor, yaz bitmeden birden fazla aşı adayının klinik test aşamasında olmasını bekliyoruz. Bu da aşı bulma çabaları bakımından iyi haber." ifadelerini kullandı.

Fauci, Sağlık Bakanlığının, aşı çalışmalarını fonlama kararını, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile istişare ettikten sonra aldığını vurguladı.

ABD'de 2 milyondan fazla kişide koronavirüs tespit edilirken, 114 binden fazla kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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