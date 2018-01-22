ABD Hükümeti Yeniden Açıldı

ABD'de, hem kongrede hem de senatoda çoğunluğu elinde bulunduran federal hükümet, pazartesi günü Senato'da Cumhuriyetçi ve Demokrat partili senatörlerin uzlaşmaya varmasının ardından yeniden açıldı.

Başkan Donald Trump'ın denetiminde bulunan federal hükümetin ve resmi dairelerin kapanmasını önleyecek olan geçici bütçe ABD Senatosu'nda kabul edilmeyince, ABD hükümeti cuma günü gece yarısından sonra kepenk kapatmak zorunda kalmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kepenk kapatması ile ilgili olarak demokratları suçladı. Trump, paylaştığı Twitter mesajlarında, "Demokratlar kendi aşırı sol görüşlerine dayalı olarak hükümetimizi kapattılar. Cumhuriyetçiler ordumuz ve sınır güvenliğimiz için uğraşırken, Demokratlar yasadışı göçmenlerin ülkemize akın etmelerini istiyorlar" dedi.

Demokrat ve Cumhuriyetçi parti bütçe konusunda yeni bir plan üzerinde anlaşmaya varamadıkları için, ülkede 'hükümet krizi' ortaya çıkmış ve hükümet belli alanlardaki çalışmalarını askıya almak zorunda kalmıştı. - York