ABD Hükumeti Huawei Hakkında Delil Topladı"

Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye açılan davada Amerikalı savcılar, ABD hükümetinin Huawei'ye karşı gizli elektronik denetleme yaptıklarını ve suç işlediklerine yönelik delil topladığını söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı, Huawei'yi teknoloji hırsızlığı yapmak, ticari sırları çalmak, İran'a yönelik yaptırımları delmek ve casusluk yapmakla suçlayarak Çinli teknoloji devine dava açmıştı.

Şirketin kurucusunun kızı ve üst düzey yöneticisi olan Meng Wanzhou da Kanada'da tutuklanmış ve kefaletle serbest bırakılmıştı.

Bloomberg'in haberine göre asistan avukat Alex Solomon, Brooklyn'deki bölge yargıcı Ann Donnelly'ye perşembe günü görülen davada, ABD'nin 'yabancı istihbarat denetleme yasası' gereğince Huawei hakkında elektronik denetleme ve fiziksel arama yaparak delil topladığını söyledi.

Habere göre toplanan delil hakkında detaylı bir bilgi verilmezken, avukat ise davanın ardından yorum yapmadı. Davanın kararının 19 Haziran'da verileceği bildirildi.

Diğer yandan ulusal güvenlik davalarına bakan avukatlardan Mark Zaid Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Amerikan yetkililerin Huawei'yi Çin hükümeti ile yakın ilişkileri veya İran ile telekom anlaşmalarını yeniden gözden geçirdikleri nedeniyle geçmişte gözetlemiş olabileceklerini söyledi.

Çin'in en büyük akıllı telefon üreticisi Huawei ve Amerika'daki bağlı kuruluşu Huawei USA Inc. geçtiğimiz Ocak ayında ABD'de açılan iki farklı davada yargılanıyor.

ABD, Huawei'nin ürünlerinin önemli bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia ediyor. ABD bu nedenle Huawei'nin ülkedeki kamu kurumlarında kullanılmasını yasaklamıştı. - Yağcı

Kaynak: DHA