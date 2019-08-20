ABD Huawei'e yaptırımları yine erteledi

20.08.2019 03:14

ABD, Çin telekomünikasyon devi Huawei'e yönelik yaptırımları bir kez daha üç ay erteleme kararı aldı. ABD Ticaret Bakanı Ross, bazı kırsal kesimlerin Huawei'e bağımlı olduğunu dile getirdi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD), daha önce Çin menşeili telekomünikasyon devi Huawei'e karşı uygulayacağını duyurduğu yaptırımları ikinci kez üç ay erteleme kararı aldı. Kararın gerekçesi hakkında Amerikan Fox Business Network televizyonuna açıklamalarda bulunan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ülkenin bazı kırsal kesimlerinde Huawei'e bağımlılık olduğunu ifade ederek, "Onlara bu alışkanlığı bırakmaları için daha fazla zaman tanıyoruz" dedi.

Yaptırımların ertelenmesi kararına rağmen ABD, Huawei'i ülke güvenliği açısından bir risk olarak görmeye devam ediyor. ABD yönetimi tarafından sabotaj ve Çin Halk Cumhuriyeti adına casuslukla suçlanan Huawei ise konu ile ilgili her açıklamasında, bu tarz faaliyetler içinde olmadığını ve Çin devletinden bağımsız bir şirket olduğunu ifade ediyor.

Huawei kara listede

ABD'nin Huawei'e yönelik yaptırım kararı, ABD ile Çin arasında yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden ticari çatışmaların bir parçası. ABD Başkanı Donald Trump son olarak geçen Pazar günü yaptığı açıklamada, Huawei'i bir kez daha "ulusal güvenlik açısından bir tehlike" olarak nitelendirmişti. Trump, geçen Mayıs ayında yürürlüğe giren genelgesi ile, güvenlik açısından risk teşkil ettiği Amerikan makamlarınca iddia edilen iletişim teknolojilerinin kullanımını yasaklamıştı. ABD Ticaret Bakanlığı da o dönemde Huawei'i, Amerikan şirketlerinin güvenlik gerekçesiyle iş yapamayacağı kara listeye almış, ancak kısa süre sonra, Huawei ile çalışan Amerikan şirketlerinin işlerinin aksamaması için, kararın uygulanmasını 90 gün ertelemişti. Söz konusu karar, bugün yeniden 90 gün daha uzatılarak 19 Kasım tarihine ertelendi.

ABD'nin erteleme kararını değerlendiren Huawei ise konuyla ilgili olarak, "Lisansın uzatılması kararının, Huawei'in operasyonları üzerinde önemli bir etkisi olmayacak" açıklamasında bulundu.

Çin şirketleri arasında, uluslararası pazarlarda en faal markalardan biri olan Huawei, aynı zamanda Samsung'dan sonra dünyanın en çok akıllı telefon üreten firması olma özelliğine sahip. Huawei aynı zamanda 5G teknolojisinde de dünyanın öncü markası olarak kabul ediliyor.

AFP/ ET,BW

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