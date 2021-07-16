ABD, Hong Kong'daki risklere ilişkin şirketlere uyarıda bulundu
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ABD, Hong Kong'daki risklere ilişkin şirketlere uyarıda bulundu

ABD, Hong Kong'daki risklere ilişkin şirketlere uyarıda bulundu
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD yönetimi, geçen yıl yürürlüğe giren ulusal güvenlik yasasının ardından Hong Kong'daki operasyonları ve faaliyetlerine yönelik riskler konusunda ABD'li şirketleri uyardı.

ABD yönetimi, geçen yıl yürürlüğe giren ulusal güvenlik yasasının ardından Hong Kong'daki operasyonları ve faaliyetlerine yönelik riskler konusunda ABD'li şirketleri uyardı.

Hazine, Dışişleri, Ticaret ve İç Güvenlik Bakanlıkları, konuya ilişkin ortak bir tavsiye metni yayımladı.

Söz konusu tavsiye metninde, Hong Kong'daki "yeni yasal ortamın" bölgede faaliyet gösteren işletmeler, yatırımcılar, bireyler ve akademik kurumlar için belirli riskler oluşturduğu kaydedildi.

Metinde, "Eskiden Çin anakarası ile sınırlı olan ticaret ve hukukun üstünlüğü riskleri artık Hong Kong'da giderek artan bir endişe kaynağı haline geliyor." ifadesi kullanıldı.

İşletmelerin izinsiz elektronik gözetim, kurumsal ve müşteri bilgilerinin yetkililere teslim edilmesiyle ilgili risklerle karşı karşıya olduğuna işaret edilen metinde, şirketlerin Hong Kong'da varlık veya personel bulundurmanın ekonomik ve yasal risklerini göz önünde bulundurmaları gerektiğinin altı çizildi.

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbede kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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