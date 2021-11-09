ABD Holokost Anma Müzesi'nden Çin'in Uygurlara baskısını artırdığına ilişkin rapor

ABD Holokost Anma Müzesi, Çin'in Uygurlara yönelik baskısını artırdığını ortaya koyan bulguların yer aldığı rapor yayınladı.

Müzenin Soykırım Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Çin'in Uygurlara karşı daha önce işlediği iddia edilen insanlık suçlarını gizlemek için etkin bir kampanya yürütmesine rağmen söz konusu uygulamaların büyüyerek devam ettiğine inanmak için "makul bir dayanak" olduğu ifade edildi.

İnsan hakları grupları, tanık ifadeleri ve muhalif isimlerden alınan bilgilerin yer aldığı raporda, Çin'in Uygurlara yönelik baskısının geçmişteki iddiaları aşacak seviyeye ulaşarak genişletildiği vurgulandı.

Raporda yer alan yeni bulgulara göre, Çin hükümetinin Uygurlara zorla kısırlaştırma, cinsel şiddet, köleleştirme, işkence ve zorunlu nakil gibi uygulamalarda bulunarak baskının dozunu artırdığı iddia ediliyor.

ABD Holokost Anma Müzesi Vicdan Komitesi Başkanı Tom Bernstein, Çin yönetiminin Uygurlara karşı işlediği suçları gizlemek için elinden geleni yaptığını aktardı.

Bernstein, Çin hükümetinin Uygurlara yönelik saldırılarına son vermesi gerektiğini belirterek, uluslararası bağımsız gözlemcilerin işlenen suçları araştırmasına ve söz konusu suçların durdurulmasını sağlamasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor. Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, çok sayıda Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

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