ABD Hizbullah'ın Mali Kaynaklarını Çökertecek Bilgiye 10 Milyon Dolar Ödül Koydu
Amerika Birleşik Devletleri Lübnan'dan idare edilen İran destekli Hizbullah örgütünün mali kaynaklarını bozmaya yönelik bilgi paylaşanlara 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıkladı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Lübnan'dan idare edilen İran destekli Hizbullah örgütünün mali kaynaklarını bozmaya yönelik bilgi paylaşanlara 10 milyon dolara kadar ödül koydu.
Dışişleri Bakanlığı'nın "Adalet için Ödül" programı kapsamında yapılan duyuru Washington'ın Hizbullah'ın Lübnan hükümetindeki etkisinin giderek arttığı bir dönemde geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com