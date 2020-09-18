ABD, Hizbullah'ı Avrupa'da patlayıcı kimyasal madde depolamakla suçladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD, Hizbullah'ı Avrupa'da patlayıcı kimyasal madde depolamakla suçladı

Hizbullah örgütünün, bazı Avrupa ülkelerinde patlayıcı yapımında kullanılabilen kimyasalları depoladığı iddia edildi.

ABD, Hizbullah'ı Avrupa'da patlayıcı kimyasal madde depolamakla suçladı
18.09.2020 09:25 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:25

Hizbullah örgütünün, bazı Avrupa ülkelerinde patlayıcı yapımında kullanılabilen kimyasalları depoladığı iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı terörle mücadele biriminin koordinatörü Nathan Sales, Hizbullah üyelerinin, geçen yıllarda Belçika'dan Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya ve İsviçre'ye amonyum nitrat taşıdığını ve patlayıcı maddenin hala Avrupa genelinde depolanıyor olabileceğinden şüphe edildiğini söyledi.

Sales, iddiasına kanıt sunmazken, ABD'nin, Hizbullah'ın amonyum nitratı 2012 yılından bu yana buz keseleriyle desteklenmiş ilk yardım çantalarında taşıdığına inandığını kaydetti.

Amerikan Yahudi Komitesinin ev sahipliğinde online bir forumda açıklama yapan Nathan Sales, depolanmış amonyum nitratın bugün muhtemelen Yunanistan, İtalya ve İspanya'da olduğu varsayımında bulunduklarını dile getirdi.

Sales, "Hizbullah neden Avrupa topraklarında amonyum nitrat depolar? Cevabı açık: Hizbullah bu silahları ne zamanki kendisi ya da Tahran'daki akıl hocaları gerekli görürse büyük terörist saldırılar düzenlemek için depoladı." ifadesini kullandı.

Nathan Sales, daha çok ülkeye Hizbullah'ın faaliyetlerine yasak getirmesi çağrısında da bulundu.

ABD yönetimi, İranlı 47 şirket ve şahsın yanı sıra, Lübnan'da Hizbullah ile bağlantılı 2 şirketi ve 1 örgüt yöneticisini yaptırım listesine almıştı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Gamze Türkoğlu Oğuz
Gamze Türkoğlu Oğuz
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ferhat Göçer Hatice Çarpar Fahriye Evcen
Spor Tamer Tuna Mbaye Diagne Vedat Muriqi Mehmet Özdilek Marcel Tisserand
Daha Fazla Uefa Erkek Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD, Hizbullah'ı Avrupa'da patlayıcı kimyasal madde depolamakla suçladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 09:28:30. #1.14#
title