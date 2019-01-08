ABD Hisse Senedi Piyasalarında Açılış Öncesi Yükseliş Sürüyor
– ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerin sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen iki günlük toplantını sona ermesi beklenirken, ABD hisse senedi piyasalarında yükseliş sürüyor.
– ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerin sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen iki günlük toplantını sona ermesi beklenirken, ABD hisse senedi piyasalarında yükseliş sürüyor.
Açılış öncesi işlemlerde;
Dow jones yüzde 0.64,
Nasdaq yüzde 0.51 ve
S&P yüzde 0.61 arttı.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.26 kazanımla 1.1461'den işlem görüyor. - İstanbul
Kaynak: DHA