Abd hisse sendi piyasaları güne düşüşle başladı

10.09.2019 17:23

ABD hisse senedi piyasaları güne Google ve Facebook'un "güven" incelemelerindeki olumsuzluklar sebebiyle yüzde 1.0 düşen Nasdaq hisseleri öncülüğünde kayıplarla başladı.

Daha önce Donald TrumpABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin devam ettiğini söylerken, Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Çin'e uygulanan tarifelerin "güzelce" devam ettiğini söylemişti.

Dow Jones hisseleri yüzde 18 değer kaybederken, Nasdaq 100 hisseleri yüzde 1.03 düştü. S&P 500 de yüzde 0.57 değer kaybetti.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.1 değer kaybederek 1.1036'ya gerilerken sterlin yüzde 0.17 değer kazanarak 1.23673 değerine yükseldi.

Kaynak: DHA