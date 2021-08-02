ABD, Hint Okyanusu'nda İsrailli şirkete ait gemiye saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'ı kınadı
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ABD, Hint Okyanusu'nda İsrailli şirkete ait gemiye saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'ı kınadı

ABD, Hint Okyanusu'nda İsrailli şirkete ait gemiye saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'ı kınadı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hint Okyanusu'nda İsrailli bir şirkete ait nakliye gemisine düzenlenen saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'ı kınadı.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hint Okyanusu'nda İsrailli bir şirkete ait nakliye gemisine düzenlenen saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'ı kınadı.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, eldeki bilgiler doğrultusunda, uluslararası sularda iki kişinin ölümüne neden olan M/T Mercer Street isimli gemiye saldırıyı "İran'ın, insansız hava aracılıyla düzenlediğinden emin olduklarını" belirtti.

Saldırıyı güçlü bir şekilde kınadıklarını belirten Blinken, "kabul edilemez" bu tür eylemlerin seyir özgürlüğünü, uluslararası taşımacılık ve ticareti tehdit ettiğine dikkati çekti.

Bilinken, ABD'nin, bir sonraki adımı ortaklarıyla değerlendirdiğini ve bölge hükümetleriyle söz konusu saldırıya uygun bir yanıt verilmesi konusunda istişarelerde bulunduğunu ifade etti.

Gemi mürettebatından 2'si öldü

Tanzanya'dan BAE'ye giderken 29 Temmuz'da Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait geminin mürettebatından 2'sinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait geminin Japon bandıralı olduğu ve Ofer'in şirketi tarafından yönetildiği belirtilmişti.

İsrail basını da İngiliz Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberde, Umman açıklarında bir İsrail gemisinin saldırıya uğradığını ifade etmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, geminin saldırıya uğramasından dolayı dünyaya İran'ın "durdurulması" çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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