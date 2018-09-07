Abd, Hindistan'ın İran'dan Petrol İthalatını Durdurması İçin Baskı Yapıyor

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) İran'dan petrol alımını tamamen durdurmasını istediği Hindistan ile "çok detaylı görüşmeler" yürütüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan yapılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini duyurmasının ardından, Tahran yönetimine yönelik ekonomik yaptırımların yeniden uygulanması talimatı verdi. ABD yönetimi talimat sonrasında müttefiklerini İran'la ekonomik bağlarını koparmaya ikna etmeye çalışıyor.

Bu doğrultuda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis yıl içinde iki kez erteledikleri üst düzey görüşmeleri gerçekleştirmek üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunuyor.

ABD heyetinde yer alan Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisi de bakanların muhataplarıyla görüşmesinde Hindistan'ı İran petrolünden vazgeçirmenin gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

"Sadece Hindistan'a değil, tüm ortaklarımıza İran'dan petrol alımını sıfırlamaları çağrısında bulunuyoruz" açıklamasında bulunun yetkili, şunları kaydetti:

"Hindistan'daki görüşmelerimizin bir bölümünü de bu konu oluşturuyor. Petrol alımının sıfırlanması konusunda ABD ile Hindistan arasında çok detaylı görüşmeler yürütülüyor ve bu görüşmeler devam edecek."

Hindistan, Çin'in ardından İran'ın en büyük ikinci ham petrol müşterisi konumunda bulunuyor.