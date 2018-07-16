ABD Hindistan'ı İran Petrolünden Vazgeçirmek İçin Petrol İhracatını Artıracak

ABD yönetimi, Hindistan'a İran'dan ham petrol ithalat hacmini azaltması yönündeki baskılarını sürdürürken, İran ve Venezuela petrollerine olan ihtiyacını gidermek için Hindistan'a yıllık ham petrol ihracatını artırma kararı aldı.

Reuters'ta yer alan habere göre ABD, geçtiğimiz yıl 8 milyon varil olan Hindistan'a ham petrol ihracatını bu yıl 15 milyon varile çıkarmayı amaçlıyor.

Tahran ise Yeni Delhi yönetimini başka ülkelerden ham petrol almaya yönelmesi halinde, sahip olduğu ayrıcalıkları kaybedeceği konusunda uyardı. Yeni Delhi'de mukim İranlı diplomat Mesud Rezvanyan Rehaci, İran'ın güneydoğusundaki Çabahar petrol limanının kullanımı ve genişletilmesi konusunda Hindistan'a eleştiriler yöneltti.

Katıldığı bir konferansta konuşma yapan Rehaci, Hindistan'ın Çabahar limanının kullanımı ve geliştirilmesine dair söz verdiği yatırımların henüz tamamlanmamasının üzücü olduğunu söyledi.

Hindistan, İran'dan bu yılın başından beri, günlük 588 bin varil ham petrol ithal ederek, Çin'den sonra İran'dan en fazla petrol ithal eden ülke konumuna gelmişti.