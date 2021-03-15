ABD, Hindistan, Avustralya ve Japonya liderlerinden "özgür, açık, güvenli, refah Hint-Pasifik" vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Nerendra Modi, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihida yayımladıkları ortak makalede, " özgür, açık, güvenli ve refah bir Hint-Pasifik bölgesi" vurgusu yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Nerendra Modi, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihida yayımladıkları ortak makalede, " özgür, açık, güvenli ve refah bir Hint-Pasifik bölgesi" vurgusu yaptı.

12 Mart Cuma günü online bir toplantı ile bir araya gelen 4 ülkenin liderleri, Washington Post gazetesi için "4 milletimiz, özgür, açık, güvenli ve refah bir Hint-Pasifik bölgesi için söz veriyor" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Endonezya'da Aralık 2004'te meydana gelen tsunami sonucunda büyük bir insani krizin ortaya çıktığının anımsatıldığı makalede, Avustralya, Hindistan, Japonya ve ABD'nin bu krize yanıt vermek için bir araya gelerek "Quad" grubunu oluşturduğu, bu grubun 2007'de diplomatik bir diyalog haline geldiği, 2017'de de tekrar kurulduğu anımsatıldı.

Makalede, grubun kurulduğu 2004'ten bu yana iklim değişikliğinin daha tehlikeli bir hal aldığı, yeni teknolojilerin günlük yaşamı dönüştürdüğü, jeopolitiğin daha karmaşık bir hal aldığı ve pandeminin tüm dünyayı mahvettiği anımsatılarak, "Bu ortamda, ortak vizyonumuz olan özgür, açık, dirençli ve kapsayıcı bir Hint-Pasifik bölgesi için verdiğimiz sözü bir kez daha tekrarlıyoruz. Hint-Pasifik bölgesinin erişilebilir, dinamik olmasını, seyrüsefer serbestisi, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü, ülkelerin kendi siyasi tercihlerini yapması gibi uluslararası hukuk ve ilkelerle yönetilmesini sağlamak için çalışacağız." ifadeleri kullanıldı.

Pandemi ile ortak mücadele

Cuma günü yapılan toplantıda, Hint-Pasifik bölgesi ve yeni teknolojiler konusunda ortak kararlara varıldığının anımsatıldığı makalede, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisini bitirmeye kararlıyız, çünkü pandemi devam ettiği müddetçe hiçbir ülke güvenli olmayacak." denildi.

Makalede, Kovid-19'un son yıllarda sağlıksal ve ekonomik istikrar için en büyük risklerden biri olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Şimdi Kovid-19'u bitirmek için güçlü bir çaba başlatıyoruz. Hindistan'da güvenli, erişilebilir ve etkili aşıların üretiminin hızlandırılması için söz veriyoruz. Tüm Hint-Pasifik bölgesinde 2022'ye kadar aşıların yapılmasını sağlamak için her aşamada ortaklık kuracağız. Bilimsel becerilerimizi, finansmanımızı, üretim kapasitemizi, uzun süredir devam eden küresel sağlık ortaklığımızı, hayat kurtaran aşıların stokunu artırmak için birleştireceğiz ve bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü ve Covax gibi çok taraflı örgütlerle yakın iş birliği içinde olacağız."

Quad'ın "esnek bir grup" ve çalışmak isteyen herkese kapının açık olduğuna işaret edilen makalede, "Küresel krizlere bir amaç ve çözümle ortak karşılık vererek, halklarımızın güvenliği ve refahını sağlayabileceğimizi biliyoruz. Hint-Pasifik bölgesinin özgür, açık, güvenli ve refah olması için verdiğimiz sözü bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan