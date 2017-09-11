ABD Heyetinden Goran Hareketi'ne Ziyaret

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman ile Erbil Başkonsolosu Ken Gross'un Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) anamuhalefet partisi Goran (Değişim) Hareketi lideri Ömer Seyit Ali'yi ziyaret ettiği bildirildi.



Goran Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Süleymaniye'deki genel merkezde gerçekleşen görüşmede ülkedeki son siyasi durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.



Görüşmede, Büyükelçi Silliman'ın Goran heyetine "ABD'nin 25 Eylül'de gerçekleştirilecek bağımsızlık referandumunun sonuçlarını kabul etmeyeceğini" ilettiği kaydedildi.



Açıklamada Silliman'ın Kerkük'te referandum yapılması konusunda ise "Herhangi bir şekilde, referandumu Kerkük'te kabul etmiyoruz, çünkü durum daha da karmaşık hale gelecektir." şeklindeki ifadeleri yer aldı.



Goran Hareketi, IKBY'de 25 Eylül'de yapılması planlanan referanduma muhalif tavrıyla biliniyor.