ABD heyeti Hatay'da

ABD heyeti Hatay'da

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İdlib'de incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.

03.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:02
ABD heyeti Hatay'da

ABD'nin (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile ABD'nin Özel Temsilcisi James Jeffrey İdlib'de incelemelerde bulunmak üzere 'a geldi. Heyet, Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye'ye geçti.


Ankara'dan Hatay'a gelerek Reyhanlı ilçesinde bulunan BM Lojistik Merkezini ziyaret eden heyet, daha sonra Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye'ye geçti.


İdlib'e gideceği öğrenilen heyetin daha sonra BM ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. - HATAY

Kaynak: İHA

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