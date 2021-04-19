ABD Hazinesinden iklim değişikliğiyle mücadele için yeni merkez
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Hazinesinden iklim değişikliğiyle mücadele için yeni merkez

ABD Hazinesinden iklim değişikliğiyle mücadele için yeni merkez
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Hazine Bakanlığı, mali politikalar aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında "İklim Merkezi" oluşturduklarını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, mali politikalar aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında "İklim Merkezi" oluşturduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iklim politikası stratejisi paylaşıldı.

Söz konusu strateji kapsamındaki eylemlerin ekonomiyi net sıfır emisyon geleceğiyle uyumlu güçlü ve sürdürülebilir büyüme için konumlandıracağı belirtilen açıklamada, stratejiyi uygulamak için iklim geçiş finansmanı, iklimle ilgili ekonomi ve vergi politikası ile finansal risklere ilişkin geniş yelpazedeki politika çalışmalarına odaklanacağı vurgulandı.

Açıklamada, strateji kapsamında Bakanlıkta yeni bir "İklim Merkezi" oluşturulduğu, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını koordine etmek ve yönetmek için bir "İklim Danışmanı" atandığı aktarıldı.

"Finans ve mali teşvikler, iklim krizinin ele alınmasında önemli rol oynayacak"

İklim Merkezinin Bakanlığın araçları, kabiliyetleri ve uzmanlıklarını kullanarak iklimle ilgili mevcut faaliyetleri koordine edeceğine ve geliştireceğine işaret edilen açıklamada, iklim finansı alanında tanınmış John E. Morton'un Hazinenin ilk İklim Danışmanı olarak atandığı kaydedildi.

Açıklamada, İklim Danışmanının İklim Merkezine liderlik edeceği belirtilerek, Hazine Bakanına iklim konuları hakkında raporlar sunacağı, tavsiyelerde bulunacağı ve özellikle Bakanlığın yurt içi ve yurt dışında net sıfır emisyon ekonomisine ulaşma yolundaki yatırımlar için gerekli finansmanı oluşturma çalışmalarına odaklanacağı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin açıklamasında, iklim değişikliğinin ABD ekonomisi için yeni zorluklar ve fırsatlar sunduğunu belirtti.

Hazine Bakanlığının iklim değişikliğini birinci öncelik haline getirmesi gerektiğini vurgulayan Yellen, "Finans ve mali teşvikler, yurt içi ve yurt dışındaki iklim krizinin ele alınmasında ve ekonomiyi dönüştürmeye yönelik fırsatlar için sermaye sağlanmasında çok önemli bir rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Jennifer Aniston'un evlat edindiği iddiası
Jennifer Aniston'un evlat edindiği iddiası
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Hadise Esra Erol Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Ryan Babel Yılmaz Vural Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD Hazinesinden iklim değişikliğiyle mücadele için yeni merkez - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 21:33:21. #1.16#

title