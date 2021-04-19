ABD Hazinesinden iklim değişikliğiyle mücadele için yeni merkez

ABD Hazine Bakanlığı, mali politikalar aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında "İklim Merkezi" oluşturduklarını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, mali politikalar aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında "İklim Merkezi" oluşturduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iklim politikası stratejisi paylaşıldı.

Söz konusu strateji kapsamındaki eylemlerin ekonomiyi net sıfır emisyon geleceğiyle uyumlu güçlü ve sürdürülebilir büyüme için konumlandıracağı belirtilen açıklamada, stratejiyi uygulamak için iklim geçiş finansmanı, iklimle ilgili ekonomi ve vergi politikası ile finansal risklere ilişkin geniş yelpazedeki politika çalışmalarına odaklanacağı vurgulandı.

Açıklamada, strateji kapsamında Bakanlıkta yeni bir "İklim Merkezi" oluşturulduğu, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını koordine etmek ve yönetmek için bir "İklim Danışmanı" atandığı aktarıldı.

"Finans ve mali teşvikler, iklim krizinin ele alınmasında önemli rol oynayacak"

İklim Merkezinin Bakanlığın araçları, kabiliyetleri ve uzmanlıklarını kullanarak iklimle ilgili mevcut faaliyetleri koordine edeceğine ve geliştireceğine işaret edilen açıklamada, iklim finansı alanında tanınmış John E. Morton'un Hazinenin ilk İklim Danışmanı olarak atandığı kaydedildi.

Açıklamada, İklim Danışmanının İklim Merkezine liderlik edeceği belirtilerek, Hazine Bakanına iklim konuları hakkında raporlar sunacağı, tavsiyelerde bulunacağı ve özellikle Bakanlığın yurt içi ve yurt dışında net sıfır emisyon ekonomisine ulaşma yolundaki yatırımlar için gerekli finansmanı oluşturma çalışmalarına odaklanacağı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin açıklamasında, iklim değişikliğinin ABD ekonomisi için yeni zorluklar ve fırsatlar sunduğunu belirtti.

Hazine Bakanlığının iklim değişikliğini birinci öncelik haline getirmesi gerektiğini vurgulayan Yellen, "Finans ve mali teşvikler, yurt içi ve yurt dışındaki iklim krizinin ele alınmasında ve ekonomiyi dönüştürmeye yönelik fırsatlar için sermaye sağlanmasında çok önemli bir rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin