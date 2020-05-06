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ABD Hazinesinden 20 yıl vadeli tahvil ihracı

ABD Hazinesinden 20 yıl vadeli tahvil ihracı
06.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:06

ABD Hazine Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle artan borçlanma ihtiyacını karşılayabilmek için 20 yıl vadeli tahvil ihalesine çıkacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle artan borçlanma ihtiyacını karşılayabilmek için 20 yıl vadeli tahvil ihalesine çıkacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 11 Mayıs'ta 42 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 12 Mayıs'ta 32 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 13 Mayıs'ta 22 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği kaydedildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele nedeniyle Hazine'nin borçlanma ihtiyacının önemli ölçüde arttığı vurgulanan açıklamada, 20 yıl vadeli tahvil ihracına da başlanacağı ifade edildi. Açıklamada, 20 yıl vadeli tahvil ihracında ilk tutarın 20 milyar dolar olacağı ve ihalenin 20 Mayıs'ta yapılacağı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, hafta başında, Kovid-19 salgınının etkisiyle, bu yılın ikinci çeyreğinde 2,9 trilyon dolar borçlanmayı planladığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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