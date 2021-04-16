ABD Hazinesi, Vietnam, İsviçre ve Tayvan'ın kur manipülasyonu yaptığına dair yeterli kanıt olmadığını kararlaştırdı

ABD Hazine Bakanlığı, Vietnam, İsviçre ve Tayvan'ın kriterleri karşılamalarına rağmen döviz kurunu manipüle ettiklerine dair yeterli kanıt bulunmadığına karar verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, Vietnam, İsviçre ve Tayvan'ın kriterleri karşılamalarına rağmen döviz kurunu manipüle ettiklerine dair yeterli kanıt bulunmadığına karar verdi.

Hazine Bakanlığı, ABD'nin Büyük Ticari Ortaklarının Makroekonomik ve Döviz Politikaları Raporu'nu Kongre'ye sundu.

Aralık 2020'de 4 çeyrek boyunca ABD'nin 20 büyük ticari ortağının politikalarının değerlendirildiği raporda, inceleme dönemi süresince Vietnam, İsviçre ve Tayvan'ın 2015 tarihli Ticaretin Kolaylaştırılması ve Ticaret Uygulama Yasası kapsamındaki kriterleri karşılamaya devam ettiği bildirildi.

Raporda, Vietnam, İsviçre ve Tayvan'ın döviz kurunu manipüle ettiğine dair sonucu ulaşmak amacıyla yeterli kanıt bulunmadığının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Makroekonomik ve döviz politikalarının gelişmiş analizinin gerçekleştirildiği belirtilen raporda, Hazine Bakanlığı'nın Vietnam ve İsviçre ile angajmanı artırmaya devam edeceği aktarıldı.

Raporda, Tayvan ile daha fazla angajmana başlanacağı kaydedilerek, bu angajmanın paranın değer kaybı ve dış dengesizliklerin altında yatan nedenlere odaklanacağı belirtildi. Ayrıca bu eksende belirli eylemleri içeren bir planın geliştirilmesini teşvik etmenin de planlandığı hatırlatıldı.

ABD'nin başka hiçbir büyük ticaret ortağının gözden geçirme süresi boyunca kur manipülasyonu veya gelişmiş analiz için ilgili yasal kriterleri karşılamadığına işaret edilen raporda, döviz kuruna müdahale faaliyetlerinde şeffaflığı artırmaya yönelik Çin'e de çağrıda bulunuldu.

Raporda, Çin, Japonya, Kore, Almanya, İtalya, Hindistan, Malezya, Singapur ve Tayland'ın bulunduğu İzleme Listesi'ne İrlanda ve Meksika'nın da eklendiği kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Hazine'nin yabancı ekonomilerin para değerlerini yapay olarak manipüle etme çabalarına karşı yorulmadan çalıştığını kaydetti.

Bakanlık, 16 Aralık 2020'de yayımladığı raporunda, İsviçre ve Vietnam'ı "kur manipülatörü" olarak ilan etmiş, Tayvan'ı ise izleme listesine almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin