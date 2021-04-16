ABD Hazinesi, Vietnam, İsviçre ve Tayvan'ın kur manipülasyonu yaptığına dair yeterli kanıt olmadığını kararlaştırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Hazinesi, Vietnam, İsviçre ve Tayvan'ın kur manipülasyonu yaptığına dair yeterli kanıt olmadığını kararlaştırdı

ABD Hazinesi, Vietnam, İsviçre ve Tayvan'ın kur manipülasyonu yaptığına dair yeterli kanıt olmadığını kararlaştırdı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Hazine Bakanlığı, Vietnam, İsviçre ve Tayvan'ın kriterleri karşılamalarına rağmen döviz kurunu manipüle ettiklerine dair yeterli kanıt bulunmadığına karar verdi.

ABD'de çocuklarını boğarak öldüren kadın, ifadesiyle kan dondurdu
ABD'de çocuklarını boğarak öldüren kadın, ifadesiyle kan dondurdu
Son Dakika! ABD'de dünyaca ünlü lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü
Son Dakika! ABD'de dünyaca ünlü lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

ABD Hazine Bakanlığı, Vietnam, İsviçre ve Tayvan'ın kriterleri karşılamalarına rağmen döviz kurunu manipüle ettiklerine dair yeterli kanıt bulunmadığına karar verdi.

Hazine Bakanlığı, ABD'nin Büyük Ticari Ortaklarının Makroekonomik ve Döviz Politikaları Raporu'nu Kongre'ye sundu.

Aralık 2020'de 4 çeyrek boyunca ABD'nin 20 büyük ticari ortağının politikalarının değerlendirildiği raporda, inceleme dönemi süresince Vietnam, İsviçre ve Tayvan'ın 2015 tarihli Ticaretin Kolaylaştırılması ve Ticaret Uygulama Yasası kapsamındaki kriterleri karşılamaya devam ettiği bildirildi.

Raporda, Vietnam, İsviçre ve Tayvan'ın döviz kurunu manipüle ettiğine dair sonucu ulaşmak amacıyla yeterli kanıt bulunmadığının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Makroekonomik ve döviz politikalarının gelişmiş analizinin gerçekleştirildiği belirtilen raporda, Hazine Bakanlığı'nın Vietnam ve İsviçre ile angajmanı artırmaya devam edeceği aktarıldı.

Raporda, Tayvan ile daha fazla angajmana başlanacağı kaydedilerek, bu angajmanın paranın değer kaybı ve dış dengesizliklerin altında yatan nedenlere odaklanacağı belirtildi. Ayrıca bu eksende belirli eylemleri içeren bir planın geliştirilmesini teşvik etmenin de planlandığı hatırlatıldı.

ABD'nin başka hiçbir büyük ticaret ortağının gözden geçirme süresi boyunca kur manipülasyonu veya gelişmiş analiz için ilgili yasal kriterleri karşılamadığına işaret edilen raporda, döviz kuruna müdahale faaliyetlerinde şeffaflığı artırmaya yönelik Çin'e de çağrıda bulunuldu.

Raporda, Çin, Japonya, Kore, Almanya, İtalya, Hindistan, Malezya, Singapur ve Tayland'ın bulunduğu İzleme Listesi'ne İrlanda ve Meksika'nın da eklendiği kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Hazine'nin yabancı ekonomilerin para değerlerini yapay olarak manipüle etme çabalarına karşı yorulmadan çalıştığını kaydetti.

Bakanlık, 16 Aralık 2020'de yayımladığı raporunda, İsviçre ve Vietnam'ı "kur manipülatörü" olarak ilan etmiş, Tayvan'ı ise izleme listesine almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Mehtap Ar Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD Hazinesi, Vietnam, İsviçre ve Tayvan'ın kur manipülasyonu yaptığına dair yeterli kanıt olmadığını kararlaştırdı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 18:12:26. #1.14#

title