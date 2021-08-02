ABD Hazinesi üçüncü çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini düşürdü
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ABD Hazinesi üçüncü çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini düşürdü

ABD Hazinesi üçüncü çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini düşürdü
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 821 milyar dolardan 673 milyar dolara düşürdü.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 821 milyar dolardan 673 milyar dolara düşürdü.

Bakanlık, bu yılın temmuz-eylül ve ekim-aralık dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, hazinenin bu yılın üçüncü çeyreğinde 673 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Eylül sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün mayıs ayında duyurulan tahminden 143 milyar dolar düşük olduğu aktarıldı.

Açıklamada, hazinenin yılın son çeyreğinde de 703 milyar dolar borçlanmasının beklendiği bildirildi.

Hazinenin nisan-haziran döneminde ise 319 milyar dolar borçlandığı aktarılan açıklamada, söz konusu çeyrek sonu nakit dengesinin 852 milyar dolar olduğu bilgisi verildi.

Bakanlık, mayıs ayında paylaştığı tahminde, hazinenin ikinci çeyrekte 463 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, haziran sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının varsayıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, borçlanmadaki 143 milyar dolarlık düşüşün büyük ölçüde gelirlerdeki artış ve harcamalardaki düşüşten kaynaklandığı, haziran sonu nakit dengesindeki artışla bir miktar dengelendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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ABD Hazinesi üçüncü çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini düşürdü - Haberler Ekonomi
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