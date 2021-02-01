ABD hazinesi ilk çeyrekte 274 milyar dolar borçlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD hazinesi ilk çeyrekte 274 milyar dolar borçlanacak

01.02.2021 23:51 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:54
ABD hazinesi ilk çeyrekte 274 milyar dolar borçlanacak

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğinde 274 milyar dolar borçlanmayı planladığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğinde 274 milyar dolar borçlanmayı planladığını bildirdi.

    Bakanlık, bu yılın ocak-mart ve nisan-haziran dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

    Açıklamada, hazinenin bu yılın ilk çeyreğinde 274 milyar dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi.

      Mart sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün Kasım 2020'de duyurulan tahminden 853 milyar dolar düşük olduğu aktarıldı.

      Açıklamada, hazinenin yılın ikinci çeyreğinde de 95 milyar dolar borçlanmasının beklendiği bildirildi.

      Hazinenin 2020'nin ekim-aralık döneminde ise 597 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonu nakit dengesinin 1,729 trilyon dolar olduğunun bilgisi verildi.

      Bakanlık, Kasım 2020'de paylaştığı tahminde, hazinenin 2020'nin son çeyreğinde 617 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, aralık sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının varsayıldığını duyurmuştu.

      Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

      Haber Yorumları
      500
      Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

      Manşet Haberler

      Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
      Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
      Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
      Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
      Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
      Magazin Cemal Hünal Guy Ritchie Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
      Spor Erol Bulut Mesut Özil Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
      Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
      Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
      Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
      Şu an buradasınız: ABD hazinesi ilk çeyrekte 274 milyar dolar borçlanacak - Haberler
      Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

      [Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 23:55:43. #1.16#
      title