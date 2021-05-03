ABD Hazinesi ikinci çeyrekte 463 milyar dolar borçlanacak
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ABD Hazinesi ikinci çeyrekte 463 milyar dolar borçlanacak

ABD Hazinesi ikinci çeyrekte 463 milyar dolar borçlanacak
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ikinci çeyreğinde, 463 milyar dolar borçlanmanın planlandığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ikinci çeyreğinde, 463 milyar dolar borçlanmanın planlandığını bildirdi.

    Bakanlık, bu yılın nisan-haziran ve temmuz-eylül dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

    Açıklamada, Hazinenin bu yılın ikinci çeyreğinde 463 milyar dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi.

    Haziran sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı sağladığı ilave destekten dolayı şubatta duyurulan tahminden 368 milyar dolar fazla olduğu aktarıldı.

    Açıklamada, Hazinenin yılın üçüncü çeyreğinde de 821 milyar dolar borçlanmasının ve eylül sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.

    Hazinenin ocak-mart döneminde ise 401 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 1,122 trilyon dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Bakanlık, şubatta paylaştığı tahminde, Hazinenin ilk çeyrekte 274 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, mart sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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