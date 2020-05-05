ABD Hazinesi ikinci çeyrekte 2,9 trilyon dolar borçlanacak

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ikinici çeyreğinde salgının etkisiyle 2,9 trilyon dolar borçlanacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın ikinici çeyreğinde salgının etkisiyle 2,9 trilyon dolar borçlanacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının etkisiyle, bu yılın ikinci çeyreğinde 2,9 trilyon dolar borçlanmayı planladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, borçlanma tahmininde artış olduğu ve bunun corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan harcamalar, vergi ertelemeleriyle Hazine nakit dengesindeki artıştan kaynaklandığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA