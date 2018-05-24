ABD Hazinesi Dört Türk Şirketi ve Bir Türk Vatandaşını 'Terörizmin Finansmanı' Suçlamasıyla...

ABD Hazinesi, İran'daki havayolu şirketlerine parça tedariki yapan bir Türk vatandaşı ve bir Türk şirketini "terörizmin finansmanıyla" suçladı.

Suçlanan Türk vatandaşının adı Gülnihal Yegane.

ABD Hazinesi'nin suçladığı dört şirket ise şöyle sıralandı:

Hazine Bakanı Steven T. Mnuchin tedarikçilerin, İran'a uygulanan yaptırımlar kapsamında ABD'de üretilmiş ürünlerin satışını yasaklayan ABD yasasını çiğnediğini açıkladı.

ABD Hazinesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada İran'da Mahan Air adlı bir şirkete sağlanan parçaların Devrim Muhafızları'nı desteklemek için ve İran'ın "devlet destekli terör eylemlerinde" kullanıldığı belirtildi.

Yegane, bu şirketler ile İran arasındaki bağlantıyı kurmakla suçlanıyor.

Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, Gülnihal Yegane, Trigron Lojistik, 3G Lojistik, Otik Aviation ve RA Havacilik İran'a yönelik finansal yaptırımlar yönetmeliği kapsamındaki ikincil yaptırımlara tabi olacağı yer aldı.

ABD Hazinesi'nin ikincil yaptırımlarına tabi olan şahıslar ya da kurumların ABD'de finansal hizmetlere erişimine sınırlama getiriliyor.