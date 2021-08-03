ABD Hazinesi borç limitini aşmamak için olağanüstü tedbirleri devreye soktu
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ABD Hazinesi borç limitini aşmamak için olağanüstü tedbirleri devreye soktu

ABD Hazinesi borç limitini aşmamak için olağanüstü tedbirleri devreye soktu
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Hazine Bakanlığı, borç limitinin geçerlilik süresinin dolmasıyla ülkenin temerrüde düşmemesi için olağanüstü tedbirleri devreye sokarak bazı borçlanma faaliyetlerini askıya aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, borç limitinin geçerlilik süresinin dolmasıyla ülkenin temerrüde düşmemesi için olağanüstü tedbirleri devreye sokarak bazı borçlanma faaliyetlerini askıya aldı.

Hazine Bakanı Janet Yellen, Bakanlığın borç limitine ilişkin aldığı önlemler hakkında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yönelik bir mektup kaleme aldı.

ABD'de 2019'da hayata geçirilen yasayla askıya alınan yasal borç limitinin süresinin 31 Temmuz'da dolduğunu ve 1 Ağustos itibarıyla ABD'nin ödenmemiş borcunun yasal sınıra ulaştığını anımsatan Yellen, Hazine Bakanlığının 2 Ağustos'tan itibaren olağanüstü önlemleri uygulamaya başladığını aktardı.

Yellen, Bakanlığın bazı federal emeklilik ve sağlık yardım fonlarına yeni yatırımları askıya aldığını belirterek, kendinden önceki Hazine Bakanlarının da benzer durumlar altında benzer eylemlerde bulunduğunu hatırlattı.

Hazine Bakanı Yellen, "Kongreyi mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin kredisini korumaya saygıyla davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Yellen, 23 Temmuz'da Kongre'ye gönderdiği bir başka mektupta, ülkenin borç limitinin yükseltilmemesi halinde Hazine Bakanlığının "olağanüstü önlemler" alacağı uyarısında bulunmuştu.

ABD Kongresi, borç limitini artırmazsa ülke temerrüt tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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