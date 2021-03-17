ABD Hazinesi bir haftada 242 milyar dolarlık yardım dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD Hazinesi bir haftada 242 milyar dolarlık yardım dağıttı

17.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:02
ABD Hazinesi bir haftada 242 milyar dolarlık yardım dağıttı

ABD Hazinesi, ABD Temsilciler Meclisi ve Senato onayının ardından, Başkan Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe giren 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi kapsamında, bir haftada 90 milyon kişiye toplam 242 milyar dolar tutarında yardım çeki dağıttı.

ABD Hazinesi, ABD Temsilciler Meclisi ve Senato onayının ardından, Başkan Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe giren 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi kapsamında, bir haftada 90 milyon kişiye toplam 242 milyar dolar tutarında yardım çeki dağıttı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, ilk aşamada toplam 442 milyon dolar tutarında 150,000 adet fiziki çek postalandığı ve çeklerin alacak kişilere geçen hafta sonunda ulaştırıldığı belirtildi.

ABD Kongresi'nin iki kanadı tarafından onaylanmasının ardından, geçen hafta, Biden'ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında Amerikalılar'a 1,400 dolarlık çeklerin yanında, işsizlere de her hafta 300'er dolarlık ödeme yapılıyor.

Yeni düzenlemeye göre, 75,000 dolara kadar kazanan bireyler ya da 150,000 dolardan az kazanan çiftler, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları her yetişkin veya çocuk için 1,400 dolara hak kazanıyor. Gelir arttıkça ödemeler aşamalı olarak azalıyor; örneğin 80,000 dolar ve üzerinde kazanan bekarlar ya da 160,000 dolar kazanan çiftler yardım almıyorlar.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Deniz Çakır Hülya Avşar Türkan Şoray Ezgi Eyüboğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Aykut Kocaman Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Hazinesi bir haftada 242 milyar dolarlık yardım dağıttı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 21:02:59. #1.14#
title