ABD Hazine Bakanlığından Hizbullah bağlantılı 2 şirkete ve 1 kişiye yaptırım kararı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD Hazine Bakanlığından Hizbullah bağlantılı 2 şirkete ve 1 kişiye yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah ile bağlantısı olan 2 şirkete ve 1 kişiye yaptırım uygulama kararı alındığı duyuruldu.

ABD Hazine Bakanlığından Hizbullah bağlantılı 2 şirkete ve 1 kişiye yaptırım kararı
17.09.2020 18:49 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:53

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah ile bağlantısı olan 2 şirkete ve 1 kişiye yaptırım uygulama kararı alındığı duyuruldu.

ABD, Lübnan'da bulunan ve Hizbullah ile bağlantılı olan 2 şirkete ve 1 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'a yapılan para transferlerini gizlemeye yardımcı olan ve örgüte maddi kaynak oluşturan Lübnan merkezli Arch Consulting ve Meamar Construction isimli 2 şirketin kara listeye alındığı duyuruldu. Hazine Bakanlığı, ayrıca Hizbullah Yürütme Konseyi'nde üst düzey yetkili olan Sultan Khalifah Es'ad'a da yaptırım uygulama kararı alındığını aktardı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın Lübnan ekonomisini sömürmesi ve yozlaşmış Lübnanlı yetkilileri manipüle etmesi sayesinde, terör örgütüyle bağlantılı şirketlere hükümet ihaleleri verildi" ifadelerini kullandı. Mnuchin, "Lübnan halkı yoksullukla mücadele ederken, Hizbullah ve liderleri zenginleşiyor. ABD, liderlerini zenginleştirmek için Lübnan kaynaklarını rüşvetle istismar eden Hizbullah'ı ve destekçilerini hedef almaya kararlıdır" dedi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Mustafa Şentop Adnan Menderes Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Halil Sezai Acun Ilıcalı Okan Bayülgen İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Adem Büyük Tamer Tuna Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Erkek Çocuk Halil Sezai Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Hazine Bakanlığından Hizbullah bağlantılı 2 şirkete ve 1 kişiye yaptırım kararı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 19:11:08. #1.15#
title