ABD Hazine Bakanlığından Hizbullah bağlantılı 2 şirkete ve 1 kişiye yaptırım kararı ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah ile bağlantısı olan 2 şirkete ve 1 kişiye yaptırım uygulama kararı alındığı duyuruldu.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah ile bağlantısı olan 2 şirkete ve 1 kişiye yaptırım uygulama kararı alındığı duyuruldu.

ABD, Lübnan'da bulunan ve Hizbullah ile bağlantılı olan 2 şirkete ve 1 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'a yapılan para transferlerini gizlemeye yardımcı olan ve örgüte maddi kaynak oluşturan Lübnan merkezli Arch Consulting ve Meamar Construction isimli 2 şirketin kara listeye alındığı duyuruldu. Hazine Bakanlığı, ayrıca Hizbullah Yürütme Konseyi'nde üst düzey yetkili olan Sultan Khalifah Es'ad'a da yaptırım uygulama kararı alındığını aktardı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın Lübnan ekonomisini sömürmesi ve yozlaşmış Lübnanlı yetkilileri manipüle etmesi sayesinde, terör örgütüyle bağlantılı şirketlere hükümet ihaleleri verildi" ifadelerini kullandı. Mnuchin, "Lübnan halkı yoksullukla mücadele ederken, Hizbullah ve liderleri zenginleşiyor. ABD, liderlerini zenginleştirmek için Lübnan kaynaklarını rüşvetle istismar eden Hizbullah'ı ve destekçilerini hedef almaya kararlıdır" dedi. - BEYRUT

Kaynak: İHA