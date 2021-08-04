ABD Hazine Bakanlığından 126 milyar dolarlık tahvil ihracı
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ABD Hazine Bakanlığından 126 milyar dolarlık tahvil ihracı

ABD Hazine Bakanlığından 126 milyar dolarlık tahvil ihracı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 126 milyar dolarlık devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 126 milyar dolarlık devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 10 Ağustos'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 11 Ağustos'ta 41 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 12 Ağustos'ta 27 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği kaydedildi.

Toplam 126 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 67,4 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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