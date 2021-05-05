ABD Hazine Bakanlığı'ndan 126 milyar dolarlık tahvil ihracı
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ABD Hazine Bakanlığı'ndan 126 milyar dolarlık tahvil ihracı

ABD Hazine Bakanlığı'ndan 126 milyar dolarlık tahvil ihracı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 126 milyar dolarlık devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 126 milyar dolarlık devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 11 Mayıs'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 12 Mayıs'ta 41 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 13 Mayıs'ta 27 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği kaydedildi.

Toplam 126 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 78,3 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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