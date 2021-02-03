ABD Hazine Bakanlığı'ndan 126 milyar dolarlık tahvil satışı
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ABD Hazine Bakanlığı'ndan 126 milyar dolarlık tahvil satışı

03.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:04
ABD Hazine Bakanlığı'ndan 126 milyar dolarlık tahvil satışı

ABD Hazine Bakanlığı, yeniden finansman kapsamında 3, 10 ve 30 yıl vadeli 126 milyar dolarlık rekor seviyede devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, yeniden finansman kapsamında 3, 10 ve 30 yıl vadeli 126 milyar dolarlık rekor seviyede devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 9 Şubat'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 10 Şubat'ta 41 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 11 Şubat'ta 27 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği kaydedildi.

Toplam 126 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 63,1 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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