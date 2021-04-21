ABD Hazine Bakanı Yellen'dan iklim değişikliğiyle mücadele kararlılığı
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ABD Hazine Bakanı Yellen'dan iklim değişikliğiyle mücadele kararlılığı

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan iklim değişikliğiyle mücadele kararlılığı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Kamu yatırımlarını, net sıfır emisyona geçişimizi kolaylaştırabilecek ve finansal sistemimizin işleyişini güçlendirebilecek alanlara yönlendirmeye kararlıyız.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Kamu yatırımlarını, net sıfır emisyona geçişimizi kolaylaştırabilecek ve finansal sistemimizin işleyişini güçlendirebilecek alanlara yönlendirmeye kararlıyız. Böylece çalışanlar, yatırımcılar ve işletmeler, iklim değişikliğiyle mücadelenin sunduğu fırsatı yakalayabilir." dedi.

Yellen, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından videokonferans yöntemiyle düzenlenen "Sürdürülebilir Finans Zirvesi"ne katıldı.

Geçen 30 yılda doğal afetlerin önemli ölçüde arttığına işaret eden Yellen, bunun ekonomiye mevcut ve olası maliyetinin de artış gösterdiğine dikkati çekti.

Yellen, "İklim değişikliğinin gelecekteki ekonomimiz ve yaşam tarzımız için varoluşsal bir risk oluşturduğu durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2050'ye kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşılması için "cesur ve acil" eylemler gerektiğini vurgulayan Yellen, uluslararası ortakların birçoğu, özel sektör ve bazı eyaletler de dahil olmak üzere birçok paydaşın bu hedef doğrultusunda çalıştığını aktardı.

"Finans sektörünün önemli bir rol oynama fırsatı olduğunun farkındayız"

Yellen, "ABD hükümeti, 4 yıl boyunca kenarda oturmasının ardından iklim değişikliğiyle mücadeleye yeniden katılmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

Net sıfır emisyona geçişi kolaylaştırmada, özellikle yeşil altyapıda, kamu yatırımlarının önemini bildiklerini vurgulayan Yellen, "Finans sektörünün de finansman ve küresel ekonominin net sıfır ekonomiye geçişine öncülük etme konusunda önemli bir rol oynama fırsatı olduğunun farkındayız." dedi.

Yellen, Biden yönetimin iklim değişikliğiyle agresif şekilde mücadele etmek için tüm devleti kapsayan bir yaklaşım benimsediğine işaret ederek, "Kamu yatırımlarını, net sıfır emisyona geçişimizi kolaylaştırabilecek ve finansal sistemimizin işleyişini güçlendirebilecek alanlara yönlendirmeye kararlıyız. Böylece çalışanlar, yatırımcılar ve işletmeler, iklim değişikliğiyle mücadelenin sunduğu fırsatı yakalayabilirler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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