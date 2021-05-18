ABD Hazine Bakanı Yellen, altyapı paketi ve vergi artışları için iş dünyasından destek istedi
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ABD Hazine Bakanı Yellen, altyapı paketi ve vergi artışları için iş dünyasından destek istedi

ABD Hazine Bakanı Yellen, altyapı paketi ve vergi artışları için iş dünyasından destek istedi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerikan İstihdam Planı olarak adlandırılan altyapı paketindeki yatırımlar ve vergi artışına yönelik tekliflerin kurumların net karlılığını ve küresek rekabet güçlerini artıracağını belirterek, iş dünyasından destek istedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerikan İstihdam Planı olarak adlandırılan altyapı paketindeki yatırımlar ve vergi artışına yönelik tekliflerin kurumların net karlılığını ve küresek rekabet güçlerini artıracağını belirterek, iş dünyasından destek istedi.

Yellen, ABD Ticaret Odası tarafından ekonomik toparlanmaya ilişkin düzenlenen Küresel Forum etkinliğinde değerlendirmelerde bulundu.

Acil önceliklerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını sona erdirmek ve ekonomik yıkımlarını gidermek olduğuna işaret eden Yellen, salgını bitirmenin toparlanmayı şekillendirme ve en acil sosyoekonomik zorlukları çözme fırsatı verdiğini söyledi.

Yellen, kamu altyapısına ve kurumlarına yönelik yatırım yetersizliğini çözmek için Amerikan maliye politikasının çerçevesinin yeniden belirlenmesi gerektiğine inandığını belirterek, Amerikan İstihdam Planı ve Amerikan Aileler Planı'nın sunulduğunu, bu planların çalışanlar için daha fazla fırsat ve daha yüksek yaşam standartları sağlayacağını, zamanla eşitsizliklerin daha az olduğu dinamik bir ekonomiyi teşvik edeceğini anlattı.

Herhangi bir özel sektör yatırımı gibi altyapı projesinin getirisinin belirsiz olduğunun farkında olduklarını kaydeden Yellen, önerdikleri planın Amerikan halkına önemli bir pozitif getirisinin olacağını aktardı.

"Kurumlar vergisini tarihsel normlara döndürmeyi önerdik"

Yellen, kurumlar vergisi sistemini temelden yeniden düzenlemeyi de önerdiklerini vurgulayarak, bunun önerilen kamu yatırımlarının maliyetini karşılamaya yardımcı olacağını ifade etti.

Kurumlar vergisini tarihsel normlara döndürmeyi tavsiye ettiklerini belirten Yellen, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda, şirketleri faaliyetlerini yurt dışına taşımaları ve karlarını düşük vergili ülkelere kaydırmaları için ödüllendiren teşvikleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu çabanın bir parçası olarak, uluslararası ortaklarımızla oranları dibe çekme yarışa son vermek için küresel asgari kurumlar vergisi üzerinde çalışıyoruz. İstihdam Planı'nda yer alan yatırımların ve vergi tekliflerinin kurumlarımızın net karlılığını artıracağına ve küresel rekabet güçlerini artıracağına eminiz. İş liderlerinin bunu bu şekilde göreceğini ve İstihdam Planını destekleyeceğini umuyoruz."

Yellen, iklim değişikliğiyle mücadelenin de önemine dikkati çekerek, daha yeşil bir ekonomiye geçişin ekonomiye yıllarca sürecek bir destek sağlayacağının altını çizdi.

Biden'ın 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketinin vergi artışlarıyla finanse edilmesi planlanmıştı

ABD Başkanı Joe Biden, nisan ayı başında, ekonomi planının ilk ayağını oluşturan ve "Amerikan İstihdam Planı" olarak adlandırılan 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini açıklamıştı.

Nasıl finanse edileceği tartışma konusu olan paket, kurumlar vergisinin yüzde 21'den yüzde 28'e çıkarılmasını öngören Vergi Planı'nı da beraberinde getirmişti.

Biden, 28 Nisan'da Kongre'de yaptığı ilk konuşmada da ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan, eğitim, çocuk bakımı ve ailelere yönelik harcamaları içeren 1,8 trilyon dolarlık kapsamlı bir harcama paketi duyurmuştu.

Söz konusu paketin finansmanı için en üst gelir vergisi diliminin yüzde 39,6'ya yükseltilmesi ve sermaye kazancı vergisinin yüzde 39,6'ya çıkarılması gündeme gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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