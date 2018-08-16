ABD Hazine Bakanı: "Türkiye Brunson'ı Serbest Bırakmazsa Daha Fazla Yaptırım Uygulayacağız"

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Türkiye Papaz Brunson'ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız" dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduklarını söyledi. Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, "Türkiye Papaz Brunson'ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON