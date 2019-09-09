ABD Hazine Bakanı: S-400 nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir

ABD Hazine Bakanı: S-400 nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin, S-400 alımı nedeniyle Trump yönetiminin Türkiye'ye yaptırım uygulamayı düşündüğünü söyledi, Bakan Mnuchin ancak bu konuda henüz karar alınmadığını ifade etti.

09.09.2019 16:15
ABD Hazine Bakanı: S-400 nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin, S-400 alımı nedeniyle Trump yönetiminin Türkiye'ye yaptırım uygulamayı düşündüğünü söyledi, Bakan Mnuchin ancak bu konuda henüz karar alınmadığını ifade etti.


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Kaynak: Euronews.com

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