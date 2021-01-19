ABD Hazine Bakanı olması beklenen Yellen, ekonomi için "daha fazla destek" çağrısında bulunacak

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen, Senato'nun Finans Komitesi'nde yapacağı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilecek bir sonraki destek paketinin daha...

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen, Senato'nun Finans Komitesi'nde yapacağı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilecek bir sonraki destek paketinin daha büyük olması gerektiğini savunacak.

Senato'nun Finans Komitesi, Biden'ın ABD Hazine Bakanlığı görevine seçtiği eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın söz konusu göreve atanmasını salı günü düzenlenecek toplantıda görüşecek.

ABD basınıyla paylaşılan konuşma metnine göre Yellen, Senato'nun Finans Komitesi'nde, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik daha fazla destek sağlanması çağrısında bulunacak.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilecek bir sonraki teşvik paketinin daha büyük olması gerektiğini savunacak Yellen, ne başkanın ne de kendisinin ülkenin borç yükünü değerlendirmeden destek paketini önerdiğini, ancak tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranıyla yapılabilecek en akıllıca şeyin "büyük hareket etmek" olduğunu söyleyecek.

Yellen, söz konusu desteğin faydalarının maliyetlerinden çok daha ağır basacağını vurgulayarak, ABD ekonomisinin daha fazla insan için daha fazla refah yaratması ve Amerikalı işçilerin giderek daha rekabetçi hale gelen küresel ekonomide rekabet edebilmelerini sağlayacak şekilde yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade edecek.

Senato tarafından onaylanması halinde Yellen, ABD Hazine Bakanlığı görevini Steven Mnuchin'den devralacak.

Biden'dan 1,9 trilyon dolarlık destek paketi önerisi

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, geçen hafta, Kovid-19 salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık destek paketi önerisi sunmuştu.

Söz konusu paket kapsamında, 400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılması, eyalet ve yerel yönetimlere de 350 milyar dolarlık kaynak aktarılması öngörülüyor.

Belirli bir gelir seviyesinin altındaki Amerikalılara 3. kez nakit para yardımı yapılması önerilen destek paketinde, daha önce 600 dolar nakit yardım gönderilen Amerikalılara 1.400 dolar verilmesi planlanıyor.

Pakette, haftalık işsizlik yardımının 400 dolara çıkarılması öngörülürken, federal asgari ücretin saatlik 15 dolara çıkarılması, küçük işletmelere de 440 milyar dolarlık kaynak aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin